俄軍機墜毀黑海92死 尋獲一黑盒子

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俄羅斯新聞通訊社塔斯社（TASS）今天引述執法消息人士的話報導，已在俄國軍機殘骸中發現1個黑盒子；這架軍機25日在黑海墜毀，機上92人全數罹難。

消息人士說，尋獲的黑盒子將送至莫斯科進行分析；黑盒子紀錄的飛行資訊可望協助釐清墜機原因。

截至目前，調查人員表示，機師失誤或技術故障可能是導致國防部圖波列夫154型（Tu-154）飛機失事的原因。

俄羅斯衛星網（Sputnik News）網站報導，俄羅斯國防部這架圖波列夫154型飛機從莫斯科起飛後不久，便墜毀在黑海度假勝地素溪附近。

這架班機搭載92名乘客，包括8名機組人員、64名前往敘利亞進行新年勞軍活動的紅軍歌舞團（Red ArmyChoir）成員和9名記者。（譯者：中央社劉文瑜）1051227

(中央社)