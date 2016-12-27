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東京股市今天收盤持平，部分受惠於投資人逢低買進特定股票。而東芝公司（Toshiba）因在美國的核電事業估計出現鉅額損失，股價大幅震盪。

日經225指數收漲0.03%或6.42點，報19403.06點。東證一部指數小跌0.12%或1.92點，報1536.22點。

根據日經新聞，東芝估計到2017年3月止的會計年度，會出現大約1000億日圓虧損；日本放送協會（NHK）和「讀賣新聞」則指出，損失恐高達5000億日圓。

法新社報導，東芝股價一度大跌16.3%，稍後止跌收盤，下挫幅度達11.62%，來到391.60日圓。（譯者：中央社張曉雯）1051227

(中央社)