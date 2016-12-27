老邦馮勝賢開鏢 飛鏢訓練中心進駐板樹
中華民競技飛鏢協會會長馮勝賢27日出席板樹體育館的新北市飛鏢訓練中心的開幕儀式，他表示「飛鏢運動要朝向競技化發展，一定要研究技術」。
新北市樹林體育園區與中華民國競技飛鏢協會合作，27日在板樹體育館一樓成立新北市飛鏢訓練中心。
新北市樹林體育園區董事長林盈蒼、菲力斯國際有限公司董事長郭金耀、前台北市政府體育局長洪嘉文、新北市體育總會飛鏢委員會主任委員林榮祿等貴賓參與開鏢儀式。
新北市飛鏢訓練中心位於板樹體育館，這裡也是未來2017年世大運籃球比賽的官方場地，中華民國競技飛鏢協會正在積極爭取，明年4月全國飛鏢公開賽在這裡舉辦。
競技飛鏢協會會長馮勝賢是退役職棒球星，過去球迷稱他「老邦」，去年離開職棒教練職務之後，投入推廣競技飛鏢，今天開鏢儀式前也下場小試身手。
馮勝賢表示，設置訓練中心目的是強化技術研究，除了提供選手訓練，未來也開放一般民眾使用。現場有4台電腦飛鏢機、5部藍芽飛鏢靶。菲力斯培訓選手沈天行、戴宏光等人也在開幕儀式前展開團練。1051227
(中央社)
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