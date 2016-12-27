嘉大年貨大街 主打食在安心

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年關將近，嘉義大學員生消費合作社今天起推出「年菜／年貨大街」活動，主打「在地好物，食在安心」，並提供滿額免費宅配到家服務。

嘉大合作社今天舉辦年貨大街開賣活動，由嘉義大學校長邱義源開鑼，標榜嚴選在地農特產品、美食商品、春節禮盒及嘉大自產自製商品，即日起到元宵節供貨。

合作社經理朱淑玲表示，嘉大好物市場及年貨大街除了展售師生實習產品、自製產品禮盒、產學合作商品、校友自行研發產品及無毒蔬果外，並引進春節年菜、各地特色產品。

朱淑玲指出，較著名特色產品包括「無米樂」崑濱伯冠軍米、冷凍食品及多款春節零食，不但具地方特色，且經過嚴選，消費者可安心食用。1051227

(中央社)