在滬經商失敗 苗栗縣長舊地重遊推觀光

曾赴陸經商但失敗的苗栗縣長徐耀昌，今天率觀光旅遊業者到中國大陸上海舉行推介會，他希望「政治擺一邊，一起拚經濟」，後續還會加大推動苗栗大專院校招收陸生。

苗栗縣是在24日參加完在北京的「台灣8縣市農特產品展銷暨旅遊推介洽談會」後轉往上海繼續推廣。這是在今年9月18日藍營8縣市在北京與大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍會面後，陸方承諾將擴大與泛藍8縣市交流的後續活動。

徐耀昌在致詞時說，對台灣來說，上海是廣大市場，希望能珍惜兩岸關係，「把政治擺一邊，一起拚經濟」，但仍然呼籲政府承認「九二共識」。

上海旅遊局副局長程梅虹致詞時表示，她代表上海旅遊局「表個態」，未來兩岸觀光旅遊發展的空間還很大，也希望台灣民眾多到上海旅遊。

被問到苗栗縣赴陸推廣觀光及農特產，是否與先前縣府財政困難有關，徐耀昌否認，表示純粹是希望能帶動苗栗縣各行各業發展。

除了推廣觀光旅遊，徐耀昌也表示苗栗有4所大專院校，接下來希望邀請上海的教育當局前來參觀，依據證照班、學分班等不同類型加大在招收陸生方面的宣傳。

今天的推介會上，苗栗縣相關業者與上海中國青年旅行社、上海錦江國際旅遊、上海春秋國際旅行社及上海巴士國際旅遊4家業者共同簽署合作意向書。

推介會上並未安排台灣的地接社與上海的組團社直接洽談旅遊產品規劃，有上海業者對此表達失望。苗栗縣府人員則在接受媒體採訪時表示，後續會跟各組團社再詳細洽談。

徐耀昌1970年代曾到上海投資經營開工廠，他說當時大陸社會「人治」色彩較重，股東之間也有不同意見，所以最後並沒有成功，現在的很多台商一待就是2、30年，「媳婦熬成婆」。他盼望政府「立足台灣，放眼天下」，兩岸關係不應倒退。1051227

(中央社)