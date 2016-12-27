微電腦瓦斯表更安全 每天加價1.3元
瓦斯意外層出不窮，台北市產發局與台瓦公司合作推出「微電腦瓦斯表」，每天僅需加價新台幣1.3元，只要超過100分鐘正常使用時間，或遇5級以上地震就會自動切斷並發出警訊。
傳統的瓦斯表並不具智慧功能，必須使用傳統「塗肥皂水」的方式才能檢測是否漏氣，或是遇到大地震時，往往因劇烈搖動造成管線鬆脫，導致氣爆等意外發生，為了預防這些狀況，產發局與台瓦公司合作推出「微電腦瓦斯表」。
大台北區瓦斯股份有限公司協理李振隆指出，新型瓦斯表具備「漏氣」、「超時」、「地震」3大安全切斷功能。
當有微漏氣時，機體本身會發出警訊；若遇大量漏氣、超過100分鐘的正常使用時間，或遇5級以上地震便立刻切斷，切斷後民眾按下復歸鈕3分鐘內系統會自行偵測有無危險，若有疑慮，就得通知工程人員前來檢修，無法自行啟動。
李振隆表示，一般家庭用戶換裝微電腦瓦斯表不需要換表費用，每月僅增加新台幣40元、每日平均1.3元。
產發局公用事業科也說，近期有歹徒假冒瓦斯定檢通知，以台瓦公司名義到住家內檢查，並強制推銷瓦斯開關或收定檢費用，但事實上，台瓦公司絕不會「現場收費」，呼籲民眾不要上當。1051227
(中央社)
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