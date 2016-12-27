陸裝備製造藍皮書：產能過剩形勢嚴峻

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中國研究機構今天在北京發布的「裝備製造業藍皮書：中國裝備製造業發展報告（2016）」指出，當前中國裝備製造業主要行業下滑壓力依然較大，尤其是產能過剩形勢嚴峻，亟待解決。

中新社今天報導，藍皮書指出，與2014年相比，2015年中國大陸裝備製造業主要行業增速有所下降。

其中，通用設備製造業和汽車製造業增加值增速均下滑逾5%，顯示出行業發展依然面臨下行壓力。

報導說，中國是裝備製造業大國，但「大而不強」是裝備製造行業一直以來的困擾。

藍皮書指出，中國裝備製造業產能過剩形勢依然嚴峻。

藍皮書建議，產業轉移是去產能和轉移國內長線生產能力的有效途徑，中國裝備製造企業可透過聯合建立境外工業園區、開拓國際市場空間等方式，在「一帶一路」建設大背景下，加快實施「走出去」戰略，推動鐵路、電力、通訊等中國裝備走向世界。1051227

(中央社)