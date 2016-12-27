勞保國保年金給付提早入帳 安心過年

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勞保局今天表示，由於明年1月27日適逢農曆春節假期，將提早發放多項年金給付及津貼，讓民眾安心過年，預估有310萬人受惠。

明年農曆春節假期從1月27日開始，勞保局國民年金組組長楊茂山今天說，考量年關將近，原訂於民國106年1月30日發放的勞保老年年金、失能年金及遺屬年金都將提早於明年1月25日發放，約有89萬人受惠。

此外，國民年金保險老年年金、身心障礙（基本保證）年金及遺屬年金也將提前於明年1月26日入帳，國保老年基本保證金及原住民給付則提前至明年1月24日發放。

老年農民、漁民的老農福利津貼則照原訂時程，於明年1月20日入帳，勞保局表示，提前發放各項年金給付及津貼，預估有310萬人受惠。1051227

(中央社)