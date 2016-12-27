線上學習有成效，2年後學生提高14.2個PR值

宜蘭大同國小學生分享使用均一教育平台的心得。（林志成攝）

線上學習平台到底有沒有效？宜蘭縣政府有計畫讓國中小學生使用「均一教育平台」學習數學科，台大經濟系教授林明仁分析發現，原本程度相當的學生，經過2年後，使用均一平台學生較沒使用者的成績高出14.2個PR值（百分等級）。

最近幾年世界各國興起線上學習平台，誠致教育基金會2012年成立「均一教育平台」，提供國中小學生免費上網學習各學科。2014年起，宜蘭縣政府跟均一教育平台合作，到目前已讓縣內一半以上國中小學生以這個平台學習。

2015年宜蘭縣政府與均一教育平台邀請林明仁的團隊，展開台灣教育史上第一次大規模的「線上學習」成效研究，並在今天舉行成果發表會，公益平台基金會董事長嚴長壽、宜蘭縣長林聰賢及教育部次長林騰蛟等人均出席。

林明仁分析3700位宜蘭學生的表現，原本小四時數學科同程度的孩子，2年來若能花3.5小時在均一教育平台獲得超過13個練習題組精熟，成績表現比沒有用均一平台的孩子高出14.2個PR值。舉例來說，如果二個小四生的數學程度均是PR70，2年後，使用均一平台的學生成績會提升到PR84.2，沒使用平台的可能原地不動。

此外，林明仁說，使用均一平台學習，對前、中、後段學生而言，均能提升學習成就，但對中後段學生的幫助效果更為顯著。

將均一平台用在教學的宜蘭縣大同國小教師林政琦說，偏鄉孩子學習遇到挫折時，可能更脆弱。他教過的5年級學生中，有人學數學，只為了認識10000元這個數字，因為以後上山打工時，如果薪資是10000元，但老闆卻給100元，他會察覺受騙了。

林政琦表示，均一教育平台的線上大數據資料庫，可以精準測出學生程度，然後每個人有自己的學習進度，真正做到「到因材施教」。現在他班上學生每天都忙著學習，不會像以往因為聽不懂老師的上課內容而「藍瘦香菇」（難受、想哭）。

大同國小六年級學生周婕雯說，以前上課聽不懂時，不敢問老師，現在使用均一平台學習，錯了也沒關係，可以重來，學起來比較快樂。

(中時)