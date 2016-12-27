男辭呈寫「最美麗離去身影」 法官判不用付資遣費
吳姓電子公司業務員，去年6月離職，但公司以他違反「競業條款」，與汪姓同事合開公司，苛扣獎金，吳主張應返還335萬，並告上法院要求支付資遣費，法院認為，公司不應限制員工任職的對象，判決應支付獎金100多萬，但吳主張的資遣費145萬，士林地院法官認為吳是主動離職，有辭呈為證，駁回原告請求。
吳姓員工任職新北市汐止區一間電子公司20年，去年離職時，在辭呈上表明「讓我風度翩翩給彼此留下最美麗的離去身影」、「感謝公司讓我有成長磨練的舞台，我們在此作揖告別。」並無提到公司資遣以及扣款等情形。
但公司提出，當時雙方簽訂契約，提到不能在相關企業上班，還召集全體員工在會議室開會，詢問吳是否與同事共同設立公司，但吳當時否認，事後卻證實他擔任新公司的負責人，公司因而拒發100多萬的業績獎金。
但勞工法庭法官認為，不能限制員工的就業對象、期間、區域、職業活動的範圍，競業條款對於雙方的權利明顯失衡，而且，切結書上員工姓名、地址、身份證字號以外，都是以打字印刷方式，以經驗法則推斷，一張紙讓所有人簽，契約當屬無效。
但吳主張任職20年，離職前6月薪水，每月6萬多，公司應支付145萬多的資遣費，但他自己書寫的辭呈當中提到「我來了～我該走了～」、「老闆是兄長也是朋友，彼此互相尊重，共嚐多少酸甜苦辣的日子，這都是美好的記憶，總是感念於心，怕是有些矯情，但這卻是實情，我該走了！」認定員工是自請離職，公司不需要給付資遣費。
(中時)
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