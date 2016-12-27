《木蘭少女》新加坡熱演 孫燕姿、楊采妮驚艷大推！

台灣音樂劇《木蘭少女》新加坡首演，孫燕姿、楊采妮等眾星專程錄下推薦影片推薦。(台南人劇團、瘋戲樂工作室提供)

女神孫燕姿、楊采妮特地到後台給眾演員打氣！(台南人劇團、瘋戲樂工作室提供)

由台南人劇團和瘋戲樂工作室共同製作的音樂劇《木蘭少女》，受新加坡聖淘沙名勝世界邀請，以定目劇形式連演36場，上週末首演時，吸引眾多影視圈名人如楊采妮、孫燕姿、范文芳、李銘順、李國煌等人到場觀賞，國藝會執行長陳錦誠先生也特地飛往當地欣賞首演，用行動給予台灣團隊來自故鄉的支持。

音樂劇《木蘭少女》在2016年12月16日至2017年2月5日於名勝世界劇場演出，歌手、演員雙棲的李千娜與音樂劇演員賴盈螢輪流飾演主角花木蘭，出身星光幫、近年參與多齣舞台劇演出的周定緯飾演大將軍，而新加坡知名演員郭舒賢及方展發，則分別飾演花木蘭的姊姊花木蓮及軍營裡的總教頭，另有將近30位台灣舞台劇演員共同合作，演繹花木蘭代父從軍的另類故事。

其中，新加坡天后孫燕姿及永遠的玉女紅星楊采妮，欣賞完《木蘭少女》後，還親自至後台為演員加油打氣，讓眾演員們興奮不已，形成演員找觀眾合照的幽默場景，兩人與影視一姐范文芳、影帝李銘順、電影《小孩不笨》的知名喜劇演員李國煌等，事後更專程錄下推薦影片，邀請新加坡的觀眾們千萬不要錯過如此精彩的作品。

至於同樣出身星光幫的李千娜及周定緯，對於這次演出又有什麼感想？第一次演出舞台劇的李千娜，經過密集又高壓的訓練後，上台不覺得緊張反而感到特別興奮，除了對快速臨場應變感到刺激外，也感受到直面現場觀眾的真實氛圍，特別鼓舞士氣，「這種台上台下能量互相傳遞的感覺實在很難能可貴」。

而不是舞台劇新鮮人的周定緯，此次演出《木蘭少女》，是第一次在國外演出舞台劇，他對於劇場人員在工作安全上的要求印象非常深刻，也在合作的過程中感受到新加坡劇場工作人員的專業及嚴謹，更表示：「我一直覺得舞台劇最美好的地方，就是在演出過程中能與觀眾直接的接觸，…排練過程一直在期待這齣戲在觀眾眼前亮相的時刻」，直呼觀眾的掌聲與笑聲，讓他特別感動，「真的謝謝觀眾們到劇場來支持我們，讓這齣戲能真正圓滿。」

(中時電子報)