新年新氣象~「柑橘」類甜點當道!

我要評比

（圖一）活動現場日本師傅手工製作新品「桔利波堤」與「桔利歐菲香」，將幸福傳遞給大家。（徐力剛攝）

（圖二）Mister Donut期間限定新品，桔利波堤、桔利巧克力多拿滋、桔利巧克力波堤、桔利歐菲香、雙倍桔利波堤及桔利法蘭奇，售價35至45元不等。（徐力剛攝）

（圖三）因應新年到來，以品牌波堤獅、法蘭奇咩咩為構想，推出創意「清潔菜瓜布」、「紅包袋」周邊商品。（徐力剛攝）

（圖四）冬季限定甜點「柳橙莓果卡士達起士蛋糕」，售價170元／片。（圖片提供／Afternoon Tea）

年關將近新年到，各家業者紛紛推出柑橘系列商品，取諧音「大桔大利」好兆頭，以新鮮甜橙、桔子加入餐點，多層次口感創造全新享受。

連鎖甜甜圈業者「Mister Donut」看準新年商機，打造「桔利主題季」，推出桔利波堤、桔利巧克力多拿滋、桔利巧克力波堤、桔利歐菲香、雙倍桔利波堤及桔利法蘭奇等6款期間限定商品，12月30日於全台門市同步販售，售價35至45元不等;選用甜橙果餡、柑桔巧克力沾醬、桔子醬等食材，融合中西餐點製作工法，以微酸柑橘為素材，讓消費者耳目一新。

新品桔利波堤以經典波堤圈體搭配日本進口柑桔巧克力沾醬，入口Q彈波堤與略帶酸感柑桔巧克力，相得益彰，鮮豔橘色甜甜圈外觀增添喜氣。

Mister Donut總經理洪堯欣說，配合台灣當地節令，當季水果融入甜甜圈中，希望透過「桔」與「吉」諧音，將祝福傳遞給消費大眾。Mister Donut 2017年預估展店5間，朝68間實體門市邁進，未來將以購物商場為優先展店順序，明年第一季如八德、台中麗寶及桃園愛買門市，率先與消費者見面。

午茶品牌「Afternoon Tea」推冬季甜點「柳橙莓果卡士達起士蛋糕」，海綿蛋糕夾入卡士達與覆盆莓果醬，外層以新鮮柳橙切片佐以巧克力醬裝飾，色彩豐富充滿創意，香甜卡士達內餡在口中爆漿搭配酸甜巧克力柳橙切片，一次大滿足，即日起至2017年3月1日止限定期間販售。

(中時)