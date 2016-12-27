新聞深喉嚨》蔡版年金改革「多繳少領」！勞工「不可承受之重」？

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斷交了一個聖多美普林西比之後，如今在外交戰場上風聲鶴唳，連帶蔡總統一月的「英捷專案」出訪中美洲尼加拉瓜、瓜地馬拉，薩爾瓦多及宏都拉斯等四國，也顯得「危機」四伏。但外交部長李大維倒是顯得很有信心，不但出訪四國邦交全部「綠燈」，被民進黨立委羅致政質詢我方除了被動防守之外，是否考慮主動出擊爭取新的邦交國時？李大維說，對於結交「新朋友」，我方有「口袋名單」、「而且是一個以上」。當然不便對外透露。

真的嗎？但耐人尋味的是，上週與聖多美普林西比斷交後，總統府到26日還在痛批人家「貪財」，這廂要交「新朋友」，難道就不需要砸錢？

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「援助」恐怕難免，最怕就是重演上次民進黨執政期間，時任國安會秘書長邱義仁主導的「巴紐案」，輕信「掮客」，血本無歸。不過眼下李大維更要操心的，恐怕還不是交不交得到「新朋友」，甚至不是梵諦岡邦交，而是駐德代表謝志偉！新竹光復高中發生學生高舉納粹德國旗幟、儀仗參加校慶遊行，引發軒然大波。駐德代表謝志偉在臉書連續發文，譏諷把黨旗當國旗，正是納粹的表現。

謝志偉說，「某些政黨」把國旗當圖騰，恐嚇或甚至毆打國人，正是典型「納粹」特徵之一，「退將在台灣對台人怒揮國旗，去中國對習大喜揮雙手，中正還在紀念，真相還在活埋」。對此，國民黨立委呂玉玲、馬文君質詢李大維，說謝志偉身為我國駐外使節，在外國拿自己國家的國旗開玩笑，「不知就事論事，凡事只會罵老蔣」，知不知道自己現在是什麼身分？李大維回答，謝志偉現在的身分是駐外代表，不是教授或電視節目主持人，「我會和他講」。問題是，人家謝志偉是民進黨「根正苗綠」的人馬，你「老藍男」李大維憑什麼說三道四，怕是謝志偉還要回頭來指點你李大維怎麼答詢吧？

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新政府上台後，中國大陸挖我邦交國日亟，繼聖多美普林西比後，近來與梵蒂岡的接觸也日趨頻繁。但《聯合報》引述北京涉外人士表示，面對以美國為首的西方國家圍堵，以及大陸內部事務日趨嚴重，今後大陸全球戰略布局要遠比兩岸關係的考量更重要。舉例來說，實際上，大陸過去幾年對聖多美投資已數億美元，尤其是深水港等基礎建設，目的不是要挖台灣邦交國，而是著眼戰略布局，聖多美位在非洲幾內亞灣，戰略位置重要，不僅周遭已發現石油，且大陸急於想在該處建立新的海外海軍基地。

同樣理由，大陸未來還會在大洋洲選擇一處具優勢的戰略地點建設海軍基地，這處也可能是台灣的邦交國，但其考量仍基於全球布局，並非刻意挖台灣友邦。此外，過去數日，解放軍「遼寧號」艦隊繞行台灣東岸，進入南海，距離我防空識別區保持一段距離，並未如部分輿論想像中的逼近恫嚇。在軍事層面有一說是如今解放軍建軍，台灣已不是主要目標，「遼寧號」的航線是未來如果和美日爆發局部衝突，美軍航空母艦最可能進駐的區域，真的嗎？但「當台灣不再重要」，這對台灣是好是壞？又該如何自處？

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蔡總統的年金改革版本終於出爐，大方向確定「多繳，少領，晚領」！但值得注意的是，未來公教最高費率都拉高到18%，勞工甚至拉到18.5%，既然如此，那過去大半年來的社會紛擾，操作「相對剝奪感」與軍公教勞互鬥到底是為了什麼？況且這些方向在早先的20場年金改革會議裡根本沒有結論，那是「開辛酸」，「吵不用錢的」？而另一個更嚴重的問題是，勞工費率提高，薪資不漲費率漲，立即面臨「實質減薪」，該怎麼辦？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上8:00-9:00《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨4:00-5:00。

(中時電子報)