迎戰TSUTAYA，MUJI信義開全球首家CAFE書店

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無印良品全球首家MUJI CAFE在信義A11開幕。(圖,李麗滿攝)

迎戰TSUTAYA複合書店，日本MUJl在信義商圈開全球首家MUJl CAFE書店，手沖咖啡與選書成賣點，估全店業績目標上億元;MUJI台灣總經理梁益嘉指出，MUJI CAFE新型態店未來將成為全球店型，他表示，今年零售大環境不好，無印良品截至目前仍有11%成長，估新店挹注，全年15%沒問題。

無印良品目前全台42家店，5家餐飲，7-ELEVEN則有600家店中店，明年預計再展3-4家，店中店開至800家;MUJI CAFE二號店則需視首號店效果，但可確定是，咖啡書複合店會移植回日本。

(工商)