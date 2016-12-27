採新型火控系統 陸094核潛艇升級服役

圖為中國094戰略核潛艇的資料照。（圖/網路）

潛艇是現代化立體反潛體系的要角，隨著中國島礁建設推進，南海可望成為解放軍彈道導彈戰略核潛艇的安全活動區域，也就是所謂的「堡壘海域」。

而094型核潛艇是中國排水量最大的潛艇，目前有4艘，服役於中國海軍南海艦隊。浩漢防務網的評論指出，中國正處於核潛艇新舊交替期。第一代的091型攻擊核潛艇和092型戰略核潛艇已逐漸淘汰，而第二代的093型攻擊核潛艇和094型戰略核潛艇尚未全面換裝。

評論指出，和國外的同類潛艇相比，中國的093和094型核潛艇整體性能上並沒有什麼優勢，而個別性能上甚至略有落後。

尤其是094型戰略核潛艇，載彈量只有12枚，射程不到8000公里，和美國的三叉戟2潛射戰略導彈相比，存在著一代以上的差距。因此，評論指出，094核潛艇未來不會成為解放軍最重要的水下戰略核力量。

而從目前來看，中國一方面持續改良093和094型核潛艇，另一方面則著手研製更新一代的095和096型核潛艇。

有鑑於新一代核潛艇的研製周期很長，因此改進093和094型核潛艇，尤其是改善094核潛艇的某些缺陷，不失為一條捷徑。目前來看，093和094改進型核潛艇在噸位，還有排水量都有所增加，整體外形也略有變化，特別是潛艇圍殼增加了填角，過渡段更加圓滑，能顯著改善潛艇的水下航行性能。

中國改良型094核潛艇已經服役，從曝光的相關消息中可以得知，改良型094核潛艇採用了新一代綜合式火控系統，能同時控制多枚魚雷與導彈，攻擊不同的目標。而普遍猜測的泵噴式推進器和X形尾舵，並沒有在093和094核潛艇上使用，也說明在設計方面比較穩妥，以避免冒過高的技術風險。

文中指出，目前看來，中方正打造這兩種改進型核潛艇，預計總量將超過10艘。未來中國的核潛艇部隊，將裝備20艘以上的攻擊型核潛艇和戰略核潛艇，成為僅次於美國的第二大核潛艇部隊。

(中時電子報)