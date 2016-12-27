集集鎮公車動物彩繪 石虎黑熊爬上車

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南投縣集集鎮公所與當地的特生中心合作，為2輛公車彩繪石虎、台灣黑熊等可愛動物圖案，也歡迎民眾搭乘到特生中心參觀。

位於集集鎮的行政院農業委員會特有生物研究保育中心是國內動植物研究及保育重鎮，而集集鎮是南投縣觀光亮點，為結合保育與觀光，集集鎮公所與特生中心合作，將2輛公車換上動物彩繪新裝，台灣黑熊、黑面琵鷺、石虎化身可愛造型，車體外觀充滿歡樂氣息。

集集鎮公所表示，特生中心民國81年成立，88年進一步設立「保育教育館」，提供民眾台灣地理環境、生物資源、環境生態的教育宣導，同時也帶動集集鎮及附近鄉鎮生態觀光。

集集鎮公所表示，為便利旅客、幫助認識台灣生態保育，特生中心與鎮公所進行整年度公益合作，為集集鎮民行公車換新裝，民眾可免費搭乘彩繪巴士遊集集，並到特生中心保育教育館參觀，了解台灣生態保育。

鎮公所表示，受交通部補助2輛民行公車，並受經濟部水利署中區水資源局油料補助，這次再結合特生中心，共同為民行公車車體更換可愛動物彩繪，歡迎旅客多加搭乘，並推薦到特生中心保育教育館了解台灣生態之美。1051227

(中央社)