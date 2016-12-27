扮納粹事件 嚴長壽：整個社會的漠視
新竹光復中學校慶活動中，部分學生扮演納粹引發軒然大波。公益平台文化基金會董事長嚴長壽今天說，不只是師生的問題，而是整個社會的漠視。
光復中學日前校慶活動中，有一整個班級的學生扮演納粹軍裝，事後遭以色列駐台辦事處譴責，教育部長潘文忠道歉，校長程曉銘辭職負責。
嚴長壽今天出席「宜蘭X均一」精熟學習成效發表會，會後受訪表示，社會影響教育的內容，光復中學事件背後更大的原因，是整個社會的漠視，對人類遭遇的每一次戰爭，既使是現在發生的戰爭，都缺乏真實的認識和深究的能力。
嚴長壽認為，光復中學只是很遺憾地「被暴露」了這件事情。不單單是學校，也不單單是老師，而是整個社會都需要反省，整個台灣的氛圍都需要檢討和改變。1051227
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。