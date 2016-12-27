扮納粹事件 嚴長壽：整個社會的漠視

新竹光復中學校慶活動中，部分學生扮演納粹引發軒然大波。公益平台文化基金會董事長嚴長壽今天說，不只是師生的問題，而是整個社會的漠視。

光復中學日前校慶活動中，有一整個班級的學生扮演納粹軍裝，事後遭以色列駐台辦事處譴責，教育部長潘文忠道歉，校長程曉銘辭職負責。

嚴長壽今天出席「宜蘭X均一」精熟學習成效發表會，會後受訪表示，社會影響教育的內容，光復中學事件背後更大的原因，是整個社會的漠視，對人類遭遇的每一次戰爭，既使是現在發生的戰爭，都缺乏真實的認識和深究的能力。

嚴長壽認為，光復中學只是很遺憾地「被暴露」了這件事情。不單單是學校，也不單單是老師，而是整個社會都需要反省，整個台灣的氛圍都需要檢討和改變。1051227

(中央社)