母攜4子公廁洗澡 社會局緊急安置孩童
嘉義縣陳姓女子在耶誕節帶4名年幼子女到台南夜市賣糖果，並利用空檔在公廁前以冷水替孩子洗澡，縣府獲悉後，由社會局進行孩童緊急安置。
縣府指出，陳姓女子獨立照顧4名年幼子女，景況令人同情，但因陳女每月領有民間及縣府補助近新台幣2萬8000元，另有教育儲蓄專戶約100萬元，縣府評估其民生基本需求應能支應。
社會局長楊健人表示，由於負責照顧孩子的母親，行動較不便，可能因此有經濟窘困的焦慮，社會局在接獲通報後，除了對子女進行緊急安置外，也將對陳女輔導與協助。
楊健人指出，社會局在接獲通報後，立即派員訪視評估，發現的確有兒少照顧疏忽之虞，因此根據兒童及少年福利與權益保障法相關規定，對兒童進行緊急安置，後續將對母親進行親職教育輔導及家庭處遇等事項。
楊健人表示，由於緊急安置勢必造成母親情緒激動與家屬抗議，且擔心母親有自傷的狀況發生，已通報相關單位介入評估。
至於緊急安置是以維護兒少人身安全為優先，最終仍希望兒少能回歸原生家庭，只是後續仍需與陳女討論照顧計畫，並提供必要協助。1051227
(中央社)
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