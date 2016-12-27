嚴長壽：大學應改回專科或專注長項

公益平台文化基金會董事長嚴長壽今天說，教育主管機關要有一個機制，讓大學改回專科學校，或是更專注在自己的長項。

106學年大學學科能力測驗將於明年1月舉行，根據教育部技職司初步統計，106學年技專校院共有143個科系申請停招。

嚴長壽今天出席「宜蘭X均一」精熟學習成效發表會後受訪表示，過去台灣專科學校升格改制，導致整個教育體系「鬆散」，科技大學很多，卻缺乏中間的一塊。教育主管機關要有一個機制，讓大學改回專科學校，或是更專注在自己的長項。

另外，均一發表會上，台灣大學經濟系教授林明仁發表研究成果，說明學生穩定使用均一教育平台作線上學習，平均完成一個技能精熟只需15分鐘左右。獲得13個精熟，學力檢測成績即能提升14.2個百分等級。1051227

(中央社)