娜塔莉波曼與莉莉羅絲戴普共浴 媚態橫生

一場姊妹共浴的戲，娜塔莉波曼和莉莉羅絲在浴缸裡玩泡泡，表情迷濛。(片商提供)

由娜塔莉波曼及莉莉羅絲戴普主演的《通靈美人》(Planetarium)，將於12月30日跨年連假上映。

電影改編自19世紀最具爭議的通靈姊妹史實故事，娜塔莉波曼和莉莉羅絲戴普飾演的靈媒姊妹，靠通靈表演穿梭陰陽界，與死者溝通而受矚目，因緣際會下踏進浮華世界，卻深陷一場愛慾情謎的心計風暴之中，驚悚心機超越《黑天鵝》。

兩位跨世代的時尚女神，無論在情感衝突，或是通靈表演的演技都大獲好評。其中一場姊妹共浴的戲，只見娜塔莉波曼和莉莉羅絲在浴缸裡玩泡泡，表情迷濛、小露香肩，媚態橫生。

娜塔莉波曼回憶起這場共浴戲時笑說，雖然拍戲前才和莉莉羅絲建立感情，但對這個「妹妹」真的一見如故，「我在家裡是獨生女，一直都想要有兄弟姊妹，這次跟莉莉羅絲合作真的有多個妹妹的感覺！」

《通靈美人》，繼威尼斯、多倫多、倫敦等影展首映曝光後，日前於台灣金馬影展搶先放映也造成熱情影迷搶購秒殺，未演先轟動。今日舉辦媒體試片也獲得不少好評，工作滿檔的娜塔莉波曼，今年一連推出自編自導自演的《愛與黑暗的故事》、《通靈美人》以及《第一夫人的秘密》等片，無論在幕前或幕後都繳出漂亮的成績單。

(時報周刊)