機場調整降落費 富豪專機降落松機大漲143％

我要評比

交通部發布新聞稿表示，配合新南向政策，民航局明年元旦起，調整所轄機場，包括高雄、台中，及其他飛國際包機機場的國際航線降落費約20%，具體折價視不同機型而異，期「吸引航空公司降落松山以外機場。」

不過，交通部指出，松山機場為反映實際成本，將調高降落費1.06倍至1.25倍。

此外，富豪的商務專機及自用航空器也要漲將落費。交通部提及，松機每架次降落最低收費20000元，高雄及台中機場10000元，其他飛航國際包機機場5000元；「同時也新增停留費收費標準，以合理反映實際成本。」因為商務專機及自用航空器，仍占用時間帶、使用場站設施。

前民航局長沈啟曾說明，私人飛機降落松機，要收取8200元降落費。形同明年元旦起，商務專機降落松機費用，將大漲2.43倍，漲幅143%。

交通部表示，民航局為吸引飛機飛航中南部機場，自102年7月1日起，推出國際航線降落費短期調整方案，其中高雄與台中機場降落費減收10%，台南、金門、馬公、花蓮、台東及嘉義等飛航國際包機機場降落費減收50%。

另外，對於新闢航線或增加班次業者，則給予國際航線降落費減收至少50%，甚至完全免收之優惠，未來也將繼續維持。

交通部表示，方案推動期間航空公司反映良好，高雄機場成功吸引酷航等7家廉航 （LCC）進駐，因此民航局以短期費率為基礎，擴大調整整體費率結構。

(中時)