一次性包材上路 售價連帶升 蛋商：會習慣的

花蓮民眾仍習慣至傳統市場挑選散裝雞蛋，民眾對於一次性裝載容器不以為意，認為下廚前都要清洗，不會比較乾淨。（張祈攝）

花蓮傳統市場所販售的散裝雞蛋，仍以塑膠籃盛裝為主，民眾仍習慣性到傳統市場親自挑選散裝雞蛋。（張祈攝）

一次性包材裝蛋法令上路，各縣市積極進行稽查、勸導工作，目前僅進行行稽查及勸導，期限內再不改善將進行開罰。業者大吐苦水，面對法令僅能逆來順受，成本增加、售價也會連帶影響，無奈表示，總會習慣的。

花蓮農業處副處長張仁智表示，蛋商攤販積習已久的販售行為，商家和民眾一時無法扭轉過來，但「法規一定要執行」，近期將派遣防疫人員針對縣內傳統市場、雜貨商家進行稽查及勸導，期限內再不改善將進行開罰。

使用紙箱包裝，業者成本提高，花蓮陳姓蛋商表示，挑蛋等品質把關作業是每日必備流程，使用紙箱承裝200顆蛋，紙箱成本預估需要50元間，蛋價也會隨之成長，一顆蛋如果成本要4元，到消費者手上，就有可能會漲價到4.5到5元之間。

陳姓蛋商忍不住抱怨，「用紙箱等一次性裝載容器或包材正式上路，就可以避免降低生鮮禽蛋的禽流感，及有害病菌傳播風險嗎？」，強調應重視「源頭」衛生，禽蛋場養殖與出貨前，就應該做到車輛、蛋箱清潔消毒把關，或生鮮禽蛋清洗等工作，直呼，實在搞不懂、實在擾民。

多數傳統市場、雜貨店、早餐店的雞蛋還是採取散裝、未經洗選，在吉安鄉經營早餐店的陳小姐說，不管是用紙箱、塑膠籃盛裝生蛋，烹煮前一定會先洗過，對業者來說，紙箱承裝增加成本，不排除調漲售價。

花蓮縣動植物防疫所長黃詩伊表示，目前尚未收到中央的會議紀錄，因此還沒有明確的執行方式，來針對查核對象、各項細項來排定相關的稽查人員及會同單位，暫時不會貿然進行查核，但會再與相關單位及稽查人員協商，擬定一個較友善的做法。

(中時)