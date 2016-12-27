輕熟女鼻涕直流 黑眼圈塵螨肇禍

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主治醫師陳亮宇（右）發現，最近門診中，過敏性鼻炎患者增加約3成，且多為塵螨引發過敏。（林欣儀攝）

整天宅在家裡，竟然還會出現鼻水直流、頭腦昏沉等過敏症狀，眼睛下方甚至有嚴重熊貓眼，讓台中市一名30歲的輕熟女相當不解，就醫才知是塵螨惹的禍！亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主治醫師陳亮宇指出，冬季是塵螨引發過敏的高發季節，最近門診這類患者就多了3成。

陳亮宇表示，這名輕熟女每天宅在家中，喜歡全身包裹著棉質衣物、瑟縮在絨布沙發上，近來卻出現鼻水直流、頭昏腦脹，甚至雙眼眼窩掛著大大的黑眼圈，因過敏情況越來越嚴重，她只好到醫院拿藥服用，經詢問，發現女子因天冷不愛出門，再加上未定期清洗寢具，讓塵螨有機可趁。

陳亮宇說，塵螨是種微小的節肢動物，成蟲體型約0.03公分長，適合生長在溫度20到30度、濕度60％至80％的環境，夏末秋初與冬季最容易引發人類過敏，尤其，人類的體溫提供塵螨舒適的溫度環境、脫落的皮屑更是牠們的食物來源。

最近東北季風增強、早晚溫差大，中南部地區更被細懸浮微粒連日遮蔽天空，許多人乾脆躲在屋內，但陳亮宇強調，門診發現，過敏性鼻炎患者最近就醫增加3成，且多為塵螨引發過敏，想降低過敏性鼻炎造成生活上的不便，光躲在室內是不夠的，應從臥室徹底解決塵螨問題，除使用抗塵螨寢具，更應每周清洗床單、枕被套，尤其要使用60度以上熱水才能殺死塵螨。

(中時)