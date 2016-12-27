航港局完成客運碼頭岸接設施規劃案 加強友善設施
交通部航港局委託國立高雄海洋科技大學辦理的「客運碼頭之船港間岸接設施規劃案」已於近期完成，該規劃案自104年起蒐集了國際及國內岸接設施資料，多次邀請地方政府及專家學者召開審查會議，歷經1年時間，將環境條件、便利性及安全性等面向通盤考量後，提出了各碼頭岸接設施改善方案。
航港局並於105年12月21日邀請船舶運送業者、地方政府、港務公司、觀光局及身心障礙團體等相關單位參與規劃案成果分享座談會，獲得熱烈迴響。
航港局為推動及改善無障礙海運環境，自103年成立「交通部航港局通用無障礙海運環境推動小組」，特聘請中華民國身心障礙聯盟、財團法人自由空間教育基金會等專家擔任委員，於103-105年間陸續至各港實地勘檢場站及客船無障礙設施。
勘檢結果認為我國國內客運碼頭及交通碼頭雖提供岸接設施服務旅客，但因各港潮差、船型大小及舷高不一等先天條件不同，造成岸接設施常有傾斜、顛簸及船舶與碼頭間高低差等情形，影響旅客之行的便利性及舒適度，爰由該局委託研究有效改善岸接設備建置。
航港局未來將參考本次岸接設施規劃成果，研提分年改善布袋、澎湖國內商港之岸接設施計畫，並希望藉由本次案例分享，提供經營管理單位改善及建構適合岸接設施，期與各單位共同朝友善海運環境建立有愛無礙的目標努力前進。
(工商)
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