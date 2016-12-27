寒士尾牙告急！導演葉天倫響應送愛

（圖／陳宜加攝）

告急！每年歲末年終，人安基金會辦理寒士尾牙，讓獨老、街友感受年節溫暖，今年邁入第27年，但因景氣寒冬，尾牙經費迄今僅募得3成、幾近腰斬。導演葉天倫今天率先響應送愛，盼喚起社會更多愛心，讓寒士好過年。

70歲的謝大哥過去曾是碼頭工人，領到退休金後，買下人生第一間房子，送給太太，沒想到家人卻從此不再與他連絡，目前僅能寄住朋友家中，每月靠微薄國民年金維生。不少寒士有生命故事，卻常遭外界貼上刻板印象標籤。

台灣導演葉天倫近期將推出《西城童話》，講述街友、單親少女在西門町街頭逆境中求生存的故事。他說，有次經過峨嵋停車場，納悶為什麼街友睡在沒有天花板的地上？吸引他進一步了解街友生命故事，也更能體會他們的無奈。

「人人背後都有故事，各自精采，都能拍成電影。」葉天倫說，外界對於街友常有刻板印象，認為好手好腳、為何不工作，希望藉由電影讓更多人理解，勿以外表與既定印象評斷他人，也呼籲觀影之餘也響應捐助寒士尾牙。

葉天倫今天也開臉書直播，目標號召粉絲達成認桌10桌目標、約需10萬元，他說，常人過年習慣圍爐吃團圓飯，對寒士而言卻是遙不可及，呼籲「只要少唱1次KTV、每天少喝1杯咖啡，就有餘力幫助更多需要的人。」

「絕對不減桌。」人安指出，明年1月22日將於全台辦理16場「寒士吃飽30愛心尾牙」，席開3650桌、邀集4萬名寒士在過年前能有頓溫暖的團圓飯，其中總統府前凱道將擺2200桌，創歷年紀錄，並將發放500元應急紅包。

人安指出，每桌菜餚需5000元、每桌10人紅包錢也要5000元，整體經費便需3000多萬元，目前僅募到3成，相較往年此時已能募得6、7成，狀況幾近腰斬為近年最差，盼社會以行動認桌支持，讓寒士尾牙順利舉辦。

(中時)