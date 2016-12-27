推動龍眼荔枝外銷研究 台中市提7策略
為龍眼、荔枝找出新通路，台中市政府農業局委託中華鄉村發展學會，進行「台中市荔枝暨龍眼農產品外銷出口模式研究」，27日正式發表，研究單位提出7項策略，盼組成策略聯盟方式發展外銷市場，而貿易商也到場力挺，強調願意與農會合作，但應注重農藥使用問題。
包括霧峰區農會總幹事黃景建、大里區農會總幹事朱晉明與太平區農會總幹事余文欽皆親自參加發表會，與研究單位、學者專家及農民進行研商，他們強調，黑葉荔枝原本已是台灣的黃昏產業，但透過各方努力、打通外銷市場，讓荔枝產業漸漸起死回生，未來3區盼合作推動外銷。
中華鄉村發展學會指出，經針對大屯區農民與產銷班問卷調查，並舉辦2場專家座談、6場農友講習，提出7項策略，包括深耕既有市場、區分品質差異、導入青年農民、設置平準基金及加強新市場及新品種開發、改善生產效率、改善銷售品質，同時建議中央農業單位與市府應結合農民、農會、貿易商，共組策略聯盟。
貿易商陳盈貴則認為，以黑葉荔枝為例，以往美國多自大陸採購，但農藥檢出問題很大，是台灣可以著手的部分，再加上目前南部地區主攻玉荷包，中部應全力發展黑葉荔枝，只要農藥使用問題可解決，打入美國通路有很大希望。
(中時)
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