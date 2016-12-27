張榕容、李千娜演同志 魏德聖：每人都不該孤單

張榕容、李千娜《52Hz, I love you》詮釋同志戀人。（圖／威視電影）

張榕容、李千娜《52Hz, I love you》詮釋同志戀人。（圖／威視電影）

由魏德聖執導的音樂喜劇《52Hz, I love you》安排多對不同年齡、感情狀態的情侶，以歌唱形式演繹出浪漫愛情故事，日前公布小玉、小球、舒米恩與米非主要演員，魏德聖還安排張榕容與李千娜飾演一對同志情侶，魏德聖也表示：「不論年齡、性別或信仰都有追求愛的權利，每個人都不應該孤單」。

張榕容、李千娜《52Hz, I love you》詮釋同志戀人。（圖／威視電影）

亞太影后張榕容與金馬最佳新人李千娜飾演一對到花店買花的同志伴侶，鮮少在大螢幕前開金口的張榕容表示：「要在電影中唱歌還是很緊張，但就臉皮一厚的吼下去！」身為歌手的李千娜也打趣說：「我們要一邊演一邊唱，還要記走位跟歌詞，根本是電影裡最忙的人！」

魏德聖希望透過張榕容與李千娜呈現正向、開朗，消弭大眾對同志的刻板印象，魏德聖更大讚雙姝的情侶表現十分吸睛，他也希望透過電影成為最歡樂幸福的賀歲片，讓觀眾感受到：「我們每個人都是來自同樣的起源，我們都是一樣的。」《52Hz, I love you》2017年1月26日農曆春節檔上映。

(中時電子報)