撿到超商儲值卡盜刷 婦涉侵占
台中市39歲江姓女子撿到一張超商發行的無記名儲值卡，認為不會被追查到，貪小便宜竟涉嫌持卡消費1491元，殊不知失主已經報案，市警局第一分局民權派出所調閱監視器，發現江女在某超商內撿到卡片且盜刷，江到案說明時指卡片已丟進金爐裡燒掉了，但還是被查出消費交易紀錄，警訊後依侵占罪函送法辦。
警方表示，日前接獲林姓女子報案，指稱到超商消費，不小心把尚有餘額一千多元的超商儲值卡遺留在店裡，請求警方協助找尋，員警到場勘察、蒐證發現，卡片疑似被另名女子撿走，沒交給店家，也沒送到警局，卻放進自己口袋；卡片遺失期間曾在幾家超商留下刷卡消費紀錄，餘額最後只剩3元。
因林女有使用APP綁定該卡，並可查詢交易紀錄，因此江女至其他超商消費時所留下的紀錄成為犯罪證據。警方也提醒民眾，持卡人可利用發卡公司提供的卡片記名服務或下載發卡公司提供的APP綁定卡片，若不慎遺失可立即辦理掛失，無論是記名或不記名，只要刷卡消費均會留下交易紀錄。
(中時)
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