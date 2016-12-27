徐佳瑩MV藏男友貼心 天天電話談情

歌手徐佳瑩新歌MV今天首播，她透露，導演男友比爾賈特地在MV中放置她平常最愛躺的懶骨頭沙發，讓她覺得十分貼心；她也說，兩人即使忙碌，也會天天通電話維繫感情。

徐佳瑩今天舉行2017年「是日救星」巡迴演唱會記者會，宣布將於明年4月22日在台北小巨蛋開跑，已預計陸續在高雄巨蛋、香港紅勘體育館、北京首都體育館、上海梅賽德斯奔馳文化中心等地舉辦。

新歌「是日救星」MV也在今天首播，由導演男友比爾賈操刀，歌詞由徐佳瑩親自填寫，她因有感於網路言論的紛雜，自己也常常因看到負面評論而影響心情，而寫了這首對網路現象有著黑色幽默觀察的歌曲。

提到網友批評，徐佳瑩說，最多的是批評她的外型，看到的當下還是會很受傷，但還是會告訴自己，雖然有負面的評論，但正面的資訊還是很多，就看自己怎麼調適。

新歌MV再度與男友合作，被問到拍攝中的趣事，徐佳瑩透露，她有次去拍攝，看到場景中佈置了一個巨型的懶骨頭沙發，感到特別貼心，「因為那是我在家最常出沒的角落，只有他知道。」分享兩人感情甜蜜。

徐佳瑩今年和明年的工作行程滿檔，被問及如何與男友維繫感情，她說，「要常聊天、聊內心話。」最忙時曾經一到兩個月沒見面，但仍會每天通電話，保持感情新鮮。1051227

(中央社)