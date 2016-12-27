最美臨海台鐵八斗子站 28日啟用

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「南多良，北八斗子」，網路瘋傳台鐵最美麗的車站「八斗子站」，明天正式啟用，由海科館站延長至八斗子站後，深澳支線全長4.7公里。

「最美麗的鐵路支線」深澳線在民國54年通車，負責運輸燃煤，96年因深澳電廠關廠，深澳線停運燃煤，同年9月28日深澳線開出最後一班列車，直到民國103年1月，復駛路從瑞芳站直達海科館站，全長4.2公里，車程約10分鐘。

台鐵表示，明天上午9時50分，將在瑞芳車站第3月台舉行支線特種路牌遞交儀式，首航列車4713次則在上午10時12分從瑞芳站準時發車，預計10時25分抵達八斗子站，歡迎民眾前來共襄盛舉。

另外，台鐵明天上午8時30分起，將在瑞芳車站第3月台售票處，販售1000份首航紀念套票，內容物包含瑞芳站至八斗子站區間車名片式去回票1張，及八斗子站名片式月台票1張，每套共2張（含票套），每套售價100元，每人一次限購4套。1051227

(中央社)