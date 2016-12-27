最美臨海台鐵八斗子站 28日啟用
「南多良，北八斗子」，網路瘋傳台鐵最美麗的車站「八斗子站」，明天正式啟用，由海科館站延長至八斗子站後，深澳支線全長4.7公里。
「最美麗的鐵路支線」深澳線在民國54年通車，負責運輸燃煤，96年因深澳電廠關廠，深澳線停運燃煤，同年9月28日深澳線開出最後一班列車，直到民國103年1月，復駛路從瑞芳站直達海科館站，全長4.2公里，車程約10分鐘。
台鐵表示，明天上午9時50分，將在瑞芳車站第3月台舉行支線特種路牌遞交儀式，首航列車4713次則在上午10時12分從瑞芳站準時發車，預計10時25分抵達八斗子站，歡迎民眾前來共襄盛舉。
另外，台鐵明天上午8時30分起，將在瑞芳車站第3月台售票處，販售1000份首航紀念套票，內容物包含瑞芳站至八斗子站區間車名片式去回票1張，及八斗子站名片式月台票1張，每套共2張（含票套），每套售價100元，每人一次限購4套。1051227
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。