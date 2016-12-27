好學校平台獲千萬投資 優化互動社群
線上教育影音平台「Hahow好學校」今天宣布，獲得心元資本千萬投資，未來將優化互動社群機制，讓教學者進行客製化輔導，同學間也能相互交流和反饋。
由江前緯、王紹丞、黃柏翔、黃彥傑等4人共同創辦的「Hahow好學校」線上教育影音平台，不同於一般影片教學，而是提供完善的備課機制，讓任何人都可以開課，課程內容及品質由群眾募資機制把關，同時還有即時互動討論，也讓學生根據作業內容發揮創意，並提供上傳創作的平台。
成立不到2年的「Hahow 好學校」，已累積來自台灣、馬來西亞、香港、新加坡等5 萬名以上的付費會員，海外華人使用者佔10%，回購率達74%，共有近150堂課程，Hahow 好學校今天也宣布，獲得心元資本新台幣千萬元的天使投資，未來將致力成為最有趣的線上課程平台。
心元資本合夥人成之璇表示，既有的學校制度已難滿足當今市場需求，Hahow好學校的技能課程則補足這個缺口，且影片教學者大部份是年輕世代，而非刻板印象中的權威性教師，可以讓學習更無壓力且有趣，也符合新世代挖掘知識的習慣，而過去知識傳遞多仰賴書籍，但Hahow好學校則建立新的知識出版方式，讓知識變得易於分享。
Hahow好學校執行長江前緯指出，好學校4位創辦人中，有3位具技術背景，更因自身熱情，創業前曾參與多次教育專案，面對創業決策，也秉持創意與科技思維，希望讓知識技有效流動，且團隊每位成員都十分享受多元學習機會，擅於發現新奇的課程主題，展現新一代自學的無限可能。
對於未來發展，江前緯表示，線上課程若要達到真正的學習效果，同時讓消費者體驗線上教育的便利與優勢，不能只是影片播放器，因此獲得投資後，將全力優化互動社群機制，讓教學者進行客製化輔導，同學間也能相互交流和反饋，實現教學相長的美好。1051227
(中央社)
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