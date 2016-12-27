溪州公園設動物之家 魏明谷：規劃妥善

彰化縣議會今天開議，民進黨籍議員質疑縣府未開公聽會就計畫在溪州公園設流浪動物之家，民意將反對到底。

彰化縣長魏明谷回應說，園區內會附設狗學校，有訓練師訓練大型狗成為警衛狗，小型狗則會訓練成狗醫生，縣府也會投資設化糞池，不會讓狗貓的糞便污染環境。

彰化縣議會第18屆第4次定期會今天進行三讀會，民進黨籍縣議員賴澤民以及江熊一楓都先後針對計畫在溪州公園設置的流浪動物之家議題，質詢彰化縣政府農業處處長黃碧海以及要求縣長魏明谷對此議題表態。

賴澤民指出，現在位於員林阿寶坑的流浪動物之家所收養的狗跟貓，有一半最後都走上安樂死的命運，他要求縣府農業處等相關單位重視流浪動物的問題，希望縣府未來一定要達到零安樂死的目標。

不過江熊一楓卻質疑，縣政府要在溪州公園設流浪動物之家，卻沒有在當地開公聽會，而且對外說要設可愛動物園區，但名稱卻是流浪動物之家，當地居民一定反對到底。

魏明谷對此回應說，縣府希望愛護動物從小開始進行教育，目前可愛動物園區的狗都是健康的，老狗以及生病的狗都還是安置在員林，至於健康狗的部分，縣府希望能提高牠們的價值，提高民眾領養的意願。

魏明谷表示，可愛動物園區內有狗學校，有訓練師將大型狗訓練成為警衛犬，小型狗則訓練成為狗醫生，讓有需求的民眾可以領養回去，至於民眾擔心的糞便污染問題，縣府將投資8000萬設置處理設備和化糞池等，絕不會產生污染問題。

黃碧海指出，可愛動物園區周邊有綠帶的設計，他們也計畫多種樹，以樹來阻隔噪音，應該不致於會讓狗貓的叫聲形成噪音，影響居民的生活。1051227

(中央社)