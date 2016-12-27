提預算杯葛案卻沒人來 綠委諷刺：時代缺席

立法院院會今處理105年度國營事業預算案，由於國民黨祭出338個表決案，從下午就上演表決大戰，但都遭民進黨團以人數優勢否決。值得注意的是，時代力量黨團也提案杯葛預算，表決時卻5位立委都不在場，在場民進黨45位立委投下反對票，但國民黨立委幫忙投10票贊成。

時代力量的提案是針對「研發替代役基金」，認為現在研替員額多集中在高科技產業，不利其他非科技產業發展，遂建議凍結基金預算1千萬元。時力雖有提案，但下午院會前已表態不會出席，當議事人員念到時力提的案子時，綠委發現實力立委都沒出席，紛紛拿起手機紀錄，諷刺是「時代缺席」。

(中時)