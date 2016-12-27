解放軍海外投射戰略下的人員支援艦

2016年2月28日，在亞丁灣操練的解放軍海軍特遣艦隊。（中新社）

根據《戰略之頁》報導，中共於今年年底向在海外服務的官兵派遣了第二艘「人員支援艦」。人員支援艦的目的，是為了要提高派駐海外的解放軍官兵士氣。首艘人員支援艦，於2011年進入共軍服務。與第一艘一樣，第二艘人員支援艦也是由豪華郵輪改裝而成。

人員支援艦上有充足的醫療設施，可用來醫治在海外感染疾病或者受傷的解放軍官兵。同時，原本豪華郵輪上的娛樂設備也大多數保存了下來，可讓官兵在艦上放鬆享樂好幾天都不用上岸。這滿足了中共官方的一個既定政策，就是盡量不讓自己的軍人與外國老百姓有接觸。另外，人員支援艦對於提高中共維和部隊的士氣，也能帶來巨大的幫助。

首艘中國人民解放軍人員支援艦的任務，是為了要維持在索馬利亞亞丁灣外海執行反海盜人物的共軍艦艇官兵士氣。從2008年12月以來，中共固定派遣艦艇到亞丁灣海域無持秩序。一般而言，這些特遣艦隊由兩艘作戰艦與一艘補給艦組成。到目前為止，已經有60艘中共艦艇與20,000名水兵執行過亞丁灣的護航任務。

經過幾次調查後，中共發現人員支援艦的概念可行，於是便打造了第二艘艦艇。解放軍海軍的指揮官們發現，長期在海上的生活比過去短期訓練帶給艦艇官兵們極大的壓力。於是從2011年開始，他們強化了對軍人士氣的重視。除了帶手提電腦玩遊戲外，官兵在人員支援艦上也可以從事有限的網路活動，但是主要還是以收發電子郵件為主。

這些安裝在人員支援艦上的電腦，也可以用於訓練。艦上的政治工作人員為了鼓舞士氣，還會鼓勵有音樂天分的士兵表演給其他人看。食物方面，除了傳統的中式食物外，也還有簡單的西式餐點，非常受到年輕的艦上官兵歡迎。設置人員支援艦的目的，與派遣醫療船造訪各國一樣，都是在向世人證明中共有向海外投射兵力的能力。

然而人員支援艦的設置，卻也證明中共海外投射能力尚十分有限。因為打造人員運輸艦的目的，基本上就是要避免自己的官兵進駐海外國家，進而與當地老百姓發生衝突，或者是政治觀念受影響而動搖。同時，海外支援艦主要的支援對象也只是海軍，對於空軍與陸軍的需求基本派不用場。由此可見，解放軍的遠程投射能力，目前可能還尚處於初級階段。

(中時電子報)