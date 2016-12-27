總統：走向真正和解 政府必須做得更多
總統蔡英文今天主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會預備會議」時說，想彌補過去錯誤，走向真正和解，政府必須做得更多更好，這一群人肩負真相與和解重大任務。
蔡總統今天在總統府主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會預備會議」，頒發聘書給獲聘委員。
總統致詞時指出，今年8月1日代表政府正式向原住民族提出道歉，她一再強調，道歉只是面對問題的開始，想彌補過去的錯誤，走向真正的和解，政府還必須做得更多、更好，這就是大家今天在這裡的目的。
她說，「我們這一群人肩負真相與和解的重大任務，我們會以最謹慎的態度，一起推動原住民族的轉型正義工作」。
蔡總統說，原轉會的存在是要找尋歷史的真相，找尋歷史真相之後，會誠實面對問題，共同協商出建議的方案，一方面避免傷害繼續發生，另外一方面也恢復原住民族受損的權利，積極邁向更公義的社會。
她說，更重要的是，所有委員在會議中的對話，就是在做社會溝通，這個社會溝通的過程將促使全體政府機關以及台灣社會大眾都有機會認識這些過去不受重視的歷史。
蔡總統指出，在這個大方向底下，今天的預備會議不只要讓各位委員互相認識，也要請大家盡量發言，針對原轉會之後開會方式，充分表達想法，形成共識，「我們用民主的方法選出代表，我們也堅持用民主的方式進行這個會議」。
另外，蔡總統也說，真相與和解將透過每一個人的努力來實現，明年第一次的正式會議，大家會再一次地聚集在一起，開始第一次正式的討論。1051227
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。