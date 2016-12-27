總統：走向真正和解 政府必須做得更多

總統蔡英文今天主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會預備會議」時說，想彌補過去錯誤，走向真正和解，政府必須做得更多更好，這一群人肩負真相與和解重大任務。

蔡總統今天在總統府主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會預備會議」，頒發聘書給獲聘委員。

總統致詞時指出，今年8月1日代表政府正式向原住民族提出道歉，她一再強調，道歉只是面對問題的開始，想彌補過去的錯誤，走向真正的和解，政府還必須做得更多、更好，這就是大家今天在這裡的目的。

她說，「我們這一群人肩負真相與和解的重大任務，我們會以最謹慎的態度，一起推動原住民族的轉型正義工作」。

蔡總統說，原轉會的存在是要找尋歷史的真相，找尋歷史真相之後，會誠實面對問題，共同協商出建議的方案，一方面避免傷害繼續發生，另外一方面也恢復原住民族受損的權利，積極邁向更公義的社會。

她說，更重要的是，所有委員在會議中的對話，就是在做社會溝通，這個社會溝通的過程將促使全體政府機關以及台灣社會大眾都有機會認識這些過去不受重視的歷史。

蔡總統指出，在這個大方向底下，今天的預備會議不只要讓各位委員互相認識，也要請大家盡量發言，針對原轉會之後開會方式，充分表達想法，形成共識，「我們用民主的方法選出代表，我們也堅持用民主的方式進行這個會議」。

另外，蔡總統也說，真相與和解將透過每一個人的努力來實現，明年第一次的正式會議，大家會再一次地聚集在一起，開始第一次正式的討論。1051227

(中央社)