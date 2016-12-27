竹縣106年公告現值漲幅14.5％ 僅次於澎湖

我要評比

新竹縣106年公告土地現值平均調高幅度14.5％，僅次於澎湖縣，約是一般正常交易價格的86％。

新竹縣政府地政處表示，除調查地價動態、蒐集買賣實例資料分析並整體考量地區發展程度，主要針對各鄉、鎮、市區段徵收區、集村農舍、重劃地區、聚落社區等已開發地區適當調整。

其中區段徵收區如竹北市縣治1期、縣治2期、縣治3期、台科技大學、台灣高速鐵路新竹站等地區及新埔鎮田新、芎林鄉上德段等區段徵收區，是較105年公告土地現值大幅調高區域。

新竹縣106年公告土地現值最高的宗地地價仍座落竹北市光明六路與縣政九路交叉口路角地的商業區，每平方公尺由217,111元調漲至254,438元，漲幅17.19％，從每坪71萬7,722元調漲至84萬1,117元。

(工商)