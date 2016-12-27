高麗菜價跌 300元可以買1箱
盛產季節，高麗菜市場批發價格跌到谷底，不到最高價時期的1／10，農糧署為避免農民血本無歸，輔導中華民國果菜合作社聯合社開辦免費宅配的線上銷售活動，消費者同樣花300元，之前買1顆，現在可以買1箱。
農糧署運銷加工組副組長饒美菊指出，之前受到颱風影響，蔬菜價格全面飆漲，最大宗的高麗菜，市場批發價格一度達到每公斤102元。而災後農民幾乎同時復耕，為此盛產的現階段 ，產量湧現，價格跟著下跌，市場價格在前天跌到每公斤7.4元，昨天則為8元。
全國果菜合作社聯合社理事主席謝永璋說，高麗菜是當季蔬菜，正好吃，卻是最便宜，這次配合農糧署輔導舉辦高麗菜免運費宅配到家服務，除了鼓勵民眾消費價廉物美的好蔬菜，也是要幫助農民來促銷。
線上銷售的高麗菜，每箱重20公斤、約8至10顆，價格將依市價每周調整1次，本周購買只要300元，滿1箱就免運費，活動持續到明年3月31日，詳情可洽農糧署臉書「鮮享農YA」粉絲專頁。
為了促平價高麗菜，農糧署運銷加工組組長吳泗賓、饒美菊與謝永璋，昨天還特別邀請廚藝老師謝玉玲指導炒高麗菜、高麗菜飯、羊肉爐火鍋以及製作泡菜等高麗菜料理，看得叫人食指大動。
(中時)
關鍵字：高麗菜
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