數位自主學習 雲科大領銜技職教育
數位自主學習風潮正流行，雲林科技大學今天邀高中職學子參與數位課程發表會，並簽約合作領航高中技職教育、銜接大學數位課程。
雲科大以「雲科創新領航，紮根教育合作，共創未來數位教育趨勢」為目標，邀15所技專校院及高中職學子，在易學堂舉辦「2016高中職課程銜接暨數位課程發表會」。
雲科大副校長楊能舒表示，數位學習是未來趨勢，近年來校園最大的改變，就是逐漸數位化與學習自主化，雲科大建立全台第一所YunTech網路虛擬大學，記錄豐富的教學內容，更推廣到大中華地區。
雲科大指出，數位學習課程在補足高三至大一學生可能遇到的銜接落差，提供學子在暑假可自主學習技能數位課程，成為最實用的畢業禮物，未來將公開釋出，嘉惠全國高中職師生。
雲科大透過數位、磨課師的課程，帶引參加學子體驗數位教材製作室、虛擬攝影棚、VR虛擬實境體驗艙及OCW開放教學教室等，讓參加者在互動式的趣味教學世界中驚呼連連。1051227
(中央社)
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