北市高職生墜樓 無生命徵象

我要評比

台北市南港區一名16歲高職生，今天下午從宿舍墜樓，當場無生命心跳。

校長說，今天該生沒有到教室上課，只告訴教師要去輔導室，結果在宿舍墜樓，被在附近練習的棒球隊學生發現。

校長說，未來將加強宣導，對沒有上課的學生要更加注意行蹤。1051227

(中央社)