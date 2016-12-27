菲控告3名涉毒大陸人 可能判終身監禁
菲律賓國家調查局今天正式向司法部控告日前在大馬尼拉地區被捕的3名涉毒中國大陸人，以及3名菲律賓人。
菲律賓國家調查局控告6人製毒、販毒、運毒以及持有毒品等多項罪名。
3名大陸人分別是同為44歲的吳男與施男，以及48歲的陳男。
調查局探員是於23日在大馬尼拉地區聖胡安市（San Juan）的2起行動中，分別逮捕這6人，從他們的車上及住所起出共達680公斤的安非他命，市價超過32億披索（約新台幣23億4200萬元）。
菲國已廢除死刑，如果罪名成立，他們將被判終身監禁。由菲律賓總統杜特蒂盟友居多的菲律賓國會，目前正積極醞釀恢復死刑。1051227
(中央社)
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