麥可法斯賓達《刺客教條》赤裸性感上身 影迷瘋狂

麥可法斯賓達不只親自完成超過95％的動作戲，全片更將近一半的時間，都赤裸著上半身。(片商提供)

改編自Ubisoft史上最暢銷同名電玩，電影《刺客教條》將於跨年檔期(12/28）全台上映。

身兼男主角與製片的麥可法斯賓達，日前接受媒體訪問時，他說:「如果你是電玩迷一定要看，電影中有很多關於『武器』的彩蛋可以仔細瞧瞧；但如果你不是電玩迷，更不能錯過這個故事，這是個關於聖殿騎士團與刺客兄弟會、自由對抗集權，與基因記憶和時空穿梭的故事。」

麥可法斯賓達不只親自完成超過95%的動作戲，全片更有將近一半的時間，都赤裸著上半身，讓影迷大呼不只動作了得，精壯結實的身材，亦讓人大飽眼福！

麥可法斯賓達說:「要練身材，食物跟運動的控制，都必須雙管齊下。」由於法斯賓達的雙親，都是手藝很好的廚師，從小耳濡目染之下也對烹飪很在行，節食期間所有的特別餐，都由他自己製作。「我很喜歡待在廚房，也對烹飪有極大的興趣。」

至於健身，則包含了許多有氧訓練與重量訓練，他表示:「我每天會做一個循環，從騎腳踏車、游泳、跑步開始，到重量訓練的伏地挺身、仰臥起坐、短跳躍與壺鈴運動等。」

要擁有如麥可法斯賓達的好身材，需要付出的代價也相當可觀。

(時報周刊)