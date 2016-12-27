麥可法斯賓達《刺客教條》赤裸性感上身 影迷瘋狂
改編自Ubisoft史上最暢銷同名電玩，電影《刺客教條》將於跨年檔期(12/28）全台上映。
身兼男主角與製片的麥可法斯賓達，日前接受媒體訪問時，他說:「如果你是電玩迷一定要看，電影中有很多關於『武器』的彩蛋可以仔細瞧瞧；但如果你不是電玩迷，更不能錯過這個故事，這是個關於聖殿騎士團與刺客兄弟會、自由對抗集權，與基因記憶和時空穿梭的故事。」
麥可法斯賓達不只親自完成超過95%的動作戲，全片更有將近一半的時間，都赤裸著上半身，讓影迷大呼不只動作了得，精壯結實的身材，亦讓人大飽眼福！
麥可法斯賓達說:「要練身材，食物跟運動的控制，都必須雙管齊下。」由於法斯賓達的雙親，都是手藝很好的廚師，從小耳濡目染之下也對烹飪很在行，節食期間所有的特別餐，都由他自己製作。「我很喜歡待在廚房，也對烹飪有極大的興趣。」
至於健身，則包含了許多有氧訓練與重量訓練，他表示:「我每天會做一個循環，從騎腳踏車、游泳、跑步開始，到重量訓練的伏地挺身、仰臥起坐、短跳躍與壺鈴運動等。」
要擁有如麥可法斯賓達的好身材，需要付出的代價也相當可觀。
(時報周刊)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。