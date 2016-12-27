增吸引力 中南部機場明年調降降落費
松山機場降落費要調漲了，交通部今天表示，為反映成本，明年松山機場國際線降落費最高調漲1.25倍，但中南部國際機場降落費可望調降20%。
交通部今天宣布，搭配新南向政策，明年元旦開始，中南部及其他飛航國際包機的機場降落費將調降，降幅依不同機型而異，最高可少20%，盼吸引航空公司新闢航線或增加班次。
交通部表示，國際航線降落費短期調整方案在102年7月1日實施至今成效良好，像是高雄與台中機場降落費減收10%，高雄小港機場也成功吸引酷航等7家低成本航空公司進駐營運。
不過，為反映實際成本，106年元旦起松山機場降落費將調漲，漲幅從1.06倍至1.25倍不等，將依照機型實施差別費率。1051227
(中央社)
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