暖冬亂時序 奧萬大「楓的原鄉」延後展秋顏

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仁愛鄉奧萬大「楓的原鄉」，受暖冬影響，延後展秋顏，但此時亦呈美麗世界。（楊樹煌攝）

有「楓的原鄉」之稱的奧萬大國家森林遊樂區，此時已呈五彩繽紛的美麗夢幻景致，讓遊客驚豔不已。（楊樹煌攝）

受全球暖化影響，各地12月份仍持續高溫，位於台灣中部有「楓的原鄉」美稱的奧萬大國家森林遊樂區，受氣候影響所及，今年園區各種植物普遍延後變色，但最近幾波冷氣團來襲，讓園區呈現紅、黃、橘、綠，加上天空的湛藍，形成五彩繽紛的美麗夢幻，讓遊客驚豔不已。

南投林管處長李炎壽表示，日夜溫差大、日照與水份充足，是楓樹變色的主要條件。往年園區內的紅葉樹種青楓、楓香等，大多在入秋即開始變色。

但今年冬季因溫度偏暖，楓紅期延後，青楓雖已大致落葉，但是落羽松、水杉、楓香等植物，最近才慢慢轉黃，經幾次低溫氣團過境，顏色才漸加深，由綠轉黃、橘紅，讓奧萬大成為五彩繽紛的美麗世界。

南投林管處表示，因山區氣候不穩定，早晚溫差大，建議民眾元旦假期上山賞楓賞花，穿著可採洋蔥式多層次穿法，並儘量選擇非假日上山或早點出門，以避開人潮、車潮。

(中時)