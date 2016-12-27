1月6日截止！勞保紓困貸款助過年關

為了協助勞工朋友度過年關，勞保局從23日開始受理申請勞保紓困貸款，但對照去年同期，同樣是開辦4天，今年只有3萬多件，少了將近1萬5000件。勞保局也呼籲，在明年1月6日截止前，有需要且符合申請資格的勞工朋友，可以向土地銀行洽辦。

勞保局表示，申請資格與往年相同，參加勞保年資滿15年符合申貸資格者，每人最高貸款金額10萬元，整個紓困貸款總額度以新臺幣200億元為原則。為方便勞工朋友申請，今年仍維持往例可至銀行窗口臨櫃申請、或以網路及郵遞方式申請，不論採何種申請方式，申請後勞工朋友都可透過土地銀行入口網站查詢核定結果，掌握申請進度。

截至27日止，申請總件數為3萬798件，申請總金額30億7451萬元，凡符合申貸資格者，可於農曆春節前撥款。勞保局也提醒，勞保紓困貸款是為幫助勞工朋友紓解一時的經濟困難，而非提前支領未來的老年給付，未清償之本息雖可於未來申領勞保給付時扣減，借款後務必按時還款，避免未來申請給付被扣減而影響生活。

(中時)