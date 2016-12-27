酷熱下訓練害死小六童 排球教練、助理起訴

高雄市茄萣區成功國小6年級蘇姓男童，去年在校參加暑假排球訓練，但排球隊張姓女教練、顧姓女助理，未注意隊員蘇童已表示頭暈、身體不適，仍未調整或停止在酷熱下訓練，導致蘇中暑昏倒並引發多重器官衰竭，送醫急救後不治；高雄地檢署將張女、顧女依業務過失致死罪起訴。

檢方起訴指出，28歲張姓女子和20歲顧姓女子在成功國小排球隊擔任教練及助理，因學校準備參加去年9月舉行的全國永信盃排球賽，球隊因此從7月6日至8月28日在校內辦理集訓，8月19日上午9時到11時，張女、顧女率球員進行爬樓梯、跑步及跳格子訓練。

小六的蘇童在跳格子訓練完畢後，向教練及助理表示頭暈且身體不適，但2女並未讓蘇童休息，反要他繼續訓練；檢調查，當天上午10時室外氣溫攝氏30.9度、相對濕度72％，酷熱指數達35度，11時室外溫度31.3度、相對濕度70％，酷熱指數37度，屬極度警戒。

由於蘇童體型屬輕度肥胖，應列為中暑危險人員，張女應注意蘇已不適合訓練，仍執意要求他在室外練習接發球及隊型訓練，接著到活動中心進行側併步訓練，此時蘇已明顯體力不支，一直未達到訓練標準；而顧女應注意蘇的體能已不堪負荷，讓他休息停止訓練，但疏於注意，仍要求男隊員繞活動中心跑步訓練，蘇跑完一圈後停下腳步後昏倒，經送醫2天救治，因中暑、多重器官衰竭不治。

檢方認為，張、顧2人應注意蘇童身體不適情況，卻未注意適時調整訓練內容及運動強度，導致蘇童中暑並引起多重器官衰竭死亡，已觸犯業務過失致死罪，將2人提起公訴。

(中時)