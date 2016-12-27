宜蘭頭城長照社區服務中心 啟動服務

「宜蘭縣頭城長照2.0社區複合型服務中心」今天啟動服務。縣府說，未來中心將朝「陪老、托幼及就業」三大目標實踐，提供多元服務。

宜蘭縣政府為落實健康老化、活躍老化及在地老化，並發展多功能服務模式，在頭城鎮衛生所舉辦「宜蘭縣頭城長照2.0社區複合型服務中心」揭牌與啟動儀式，由縣長林聰賢主持。

縣府說，當地服務中心未來將與在地相關單位合作，以公私協力並跨單位方式，推出相關銀髮族照護、長青食堂、日間照護中心、失智症照護服務，甚至提供學童課輔據點、築親庭家庭服務中心等全方位服務。

林聰賢表示，「幸福立縣、友善服務」是宜蘭縣的施政願景，隨著高齡化社會的來臨，全方位福利已迫在眉睫，「頭城長照2.0社區複合型服務中心」除整合、提供現有的各項長照相關服務、連結多元化資源，也實踐「陪老、托幼及就業」三大目標，讓接受服務的縣民能維持尊嚴，又能享有妥善的照護。1051227

(中央社)