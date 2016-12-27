海象惡劣 搜救演練變真的

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海巡署東巡局今天在海面實施水下搜救訓練，因海象忽然轉差，2隊員被拉到外海200公尺，幸好應變得宜，沒有造成意外。

東巡局水下搜救小組今天上午在台東市海濱公園前方海域，實施例行性海域搜救訓練，因東北季風影響，海象突然轉差，2名隊員被水流拉到200公尺外，「演訓科目當場改為真實救難」。

幸好2隊員都有穿上救生衣，沉著應變，漂浮海面上由海巡艇前往帶回艇上，人員均安。

東巡局81岸巡大隊大隊長楊仕逢表示，東部海域海象變化詭譎，如民眾於戲水時發生類似案時，切忌用力往岸上游，會加速體力耗盡，應全身放鬆，漂浮於水面上，岸上友人或遊客可撥打海巡免費服務專線「118」。1051227

(中央社)