大理石雕塑天與地 明基友達贈屏東
屏東縣政府大門口廣場前有1塊由白俄羅斯藝術家創作的大理石雕塑「天與地」，明基友達基金會2013年借展至今，今天辦理捐贈簽約，希望讓民眾永久欣賞到大師級作品。
擺在縣府廣場前的大理石雕塑，幾乎很少人知道創作者是白俄羅斯知名藝術家阿力亞榭．索羅金(Aliaksei Sarokin)，作品名為「天與地」(Terrestrial and Heavenly)，縣府與明基友達今天藉由捐贈簽約儀式，希望讓更多民眾認識這個創作品。
簽約儀式由屏東縣副縣長吳麗雪與明基友達基金會執行長童文池共同見證。
吳麗雪表示，明基友達基金會在88風災後協助泰武國小新校舍重建，與縣府締結了合作的淵源，樹立在縣府廣場草坪的大理石雕塑「天與地」，多年來已成為縣府重要的藝術景觀，但一般民眾並不清楚這件藝術品的緣由，透過捐贈儀式讓民眾知道基金會讓大眾親近藝術之美的用意。
明基友達基金會執行長童文池表示，基金會長期推動本土與國際雕塑藝術的交流，2017年即將舉辦第5屆「BenQ 國際雕塑創作營」，「天與地」是2012年邀請白俄羅斯著名藝術家阿力亞榭．索羅金來台參與國際雕塑營的創作成果。
童文池說，基金會從2013年10月起以借展方式設置於屏東縣政府廣場草坪，現在以捐贈方式讓洽公的民眾永久欣賞到大師級的作品。1051227
(中央社)
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