菲國耶誕節搶案 陸人1死3傷
耶誕節當天，1名中國大陸商人在菲律賓中部巴科洛德市（Bacolod）被劫匪開槍殺害劫財，當地治安單位已積極偵辦此案，並成立專案小組防止類似事件重演。
菲律賓警方報告說，吳姓大陸商在巴科洛德市經營百貨行，耶誕節當天傍晚，他本人與1名警衛在準備關店時，突遭戴安全帽男子持M-16步槍攻擊，2人當場死亡。
店內另3名大陸人也受到槍傷，當時他們正在點算耶誕節營業收入。
歹徒闖入劫走現金100萬披索（約為新台幣73萬元），警方懷疑是熟人所為，因為歹徒似乎對店中情況瞭如指掌。
巴科洛德市市長已指示警隊成立專案小組，除全力追捕兇手之外，也要防止類似事件重演。1051227
(中央社)
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