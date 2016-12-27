國保健保住院自負額 106年元旦雙漲
衛福部今天表示，民國106年元旦起，國民年金保險費率將漲至8.5%，一般保險人每月平均多繳新台幣54元；健保住院的自行負擔費用上限，也將從5萬9000元漲至6萬2000元。
根據現行規定，國民年金主要納保對象是滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍，且沒參加勞工保險、農民健康保險、公教人員保險或軍人保險國民。
衛福部日前經精算，發現基金餘額已不足支付未來20年保險給付，因此106年元旦起依法將費率調高0.5個百分點，從原本的8%漲至8.5%，預估每年保費收入增加約新台幣21億元。
衛福部表示，106年費率調漲後，一般保險人每月應負擔保費從878元增加為932元，每月多繳54元；至於不含低收入戶及重度以上身障者的其他各類應繳費被保險人則每月增加27元至41元的自付保費，屆時將有305萬名一般保險人、14萬名中度輕度身障、17萬名近貧，共336萬人得多掏腰包。
不只如此，生病住院的健保自行負擔費用也要調漲，衛福部指出，106年元旦起，在急性病房住院30日以內或慢性病房住院180日以內，同一疾病每次住院應自行負擔費用的最高金額上限，將由3萬6000元漲至3萬7000元。
全年累計應自行負擔費用的最高金額上限，則由5萬9000元漲到6萬2000元，衛福部推估，受影響人數約為1.1萬人。1051227
(中央社)
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